Сарри хочет позвать в "Наполи" двух игроков "Шахтера"

"Наполи" заинтересован в приобретении двух игроков "Шахтера", сообщает La Gazzetta dello Sport. В сферу интересов итальянского клуба попали полузащитники Бернард и Тайсон.

Отмечается, что в приобретении футболистов заинтересован главный тренер команды Маурицио Сарри. Также клуб следит за ситуацией с полузащитником "ПСЖ" Лукасом Моурой, который может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

25-летний Бернард в этом сезоне чемпионата Украины провел 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 3 передачи. На счету 30-летнего Тайсона один гол и 4 передачи в 14 встречах.