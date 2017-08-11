Сапата, которым интересуется "Локомотив", хотел бы перейти в "Сампдорию"

Агент нападающего "Наполи" Дувана Сапаты Фернанду Нестор Виллареал отметил, что игрок хотел бы перейти в "Сампдорию". Он также добавил, что из клуба с ним никто не связывался.

– На данный момент со мной никто из "Сампдории" не связывался, и с "Наполи" никто не связывался, – приводит Football Italia слова Виллареала. – Конечно, Сапата хотел бы перейти в "Сампдорию". Даже два года назад, до того, как он пошел в "Удинезе", мы были близки к соглашению с "Сампдорией".

Ранее также сообщалось, что Сапата может перейти в "Локомотив". Отметим, что в двух предыдущих сезонах 26-летний колумбиец выступал за "Удинезе" на правах аренды. За "зебр" Сапата провел 65 игр, забил 19 мячей и сделал пять результативных передач.