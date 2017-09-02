Санья попал в сферу интересов "Торино"

Защитник Бакари Санья может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Daily Mail. Интерес к игроку обороны, который стал свободным агентом после истечения срока контракта с "Манчестер Сити", проявляет "Торино".

Отмечается, что 34-летний француз уже получил предложения от "Вест Хэма" и "Брайтона", но отклонил их, поскольку хочет продолжить карьеру за пределами Англии.

Напомним, Санья выступал за "горожан" с 2014 по 2017 год. За это время он принял участие в 85 матчах во всех турнирах, не отметившись забитыми мячами.