"Сантосу" нужен Швайнштайгер

Главный тренер "Сантоса" Доривал Жуниор подчеркнул, что клуб проявляет интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Бастиану Швайнштайгеру. Немецкий хавбек после прихода Жозе Моуринью на тренерский мостик потерял место в составе команды. Ранее "МЮ" предложил Швайнштайгеру 11 миллионов евро за разрыв контракта, который действует до лета 2018 года.

- Этот переход встряхнул бы весь мир, - приводит UOL слова Жуниора. - Мне нужен игрок мирового уровня, которого не используют в полной мере. Это полностью моя инициатива, официального запроса от клуба пока нет.

