"Сандерленд" объявил о приобретении двух игроков "Эвертона"

На своем официальном сайте "Сандерленд" объявил о трансфере полузащитника Даррона Гибсона и защитника Брайана Овьедо. Оба игрока до перехода выступали за "Эвертон".

29-летний ирландец является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и выступал за команду с 2005 по 2012 год, после чего перешел в стан "ирисок". В текущем сезоне Гибсон сыграл в 7 матчах чемпионата Англии. Контракт с игроком рассчитан на 18 месяцев.

Контракт с 26-летним Овьедо рассчитан до лета 2020 года. Футболист выступал за "Эвертон" с 2012 года, а в текущем сезоне выходил на поле в премьер-лиге всего шесть раз. За пять лет в ливерпульском клубе игрок сборной Коста-Рики провел всего 68 игр за команду.