"Сан-Паулу" отказался продавать защитника в "Зенит"

Бразильские СМИ сообщают, что "Зенит" вступил в переговоры с "Сан-Паулу" по поводу приобретения 23-летнего защитника Родригу Кайо. Первое предложение российского клуба, выразившего готовность заплатить за олимпийского чемпиона 14 миллионов евро, отклонено. (Александр БОБРОВ)
foreverCSKAforever
Если переговоры - не утка, то бразильский клуб в скором времени может разжиться тридцатью-сорока миллионами евро. Официально заявят, конечно, что они еще и приплатили Зене за своего игрока.
13:00
пестик
ЗАЧЕМ 14 МЛН ??? Дайте их Одувану и он сыграет центр/дефа !
07:28
Жорик Вартанов
тысяча чертей, 14 млн + миллиард кубометров газа
06:14
Lunatic Pride
Господи, да кому он нужен. Немного поартачатся, а потом и на 12 лямов согласятся.
01:45