00:51 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Сан-Паулу" отказался продавать защитника в "Зенит"

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Бразильские СМИ сообщают, что "Зенит" вступил в переговоры с "Сан-Паулу" по поводу приобретения 23-летнего защитника Родригу Кайо. Первое предложение российского клуба, выразившего готовность заплатить за олимпийского чемпиона 14 миллионов евро, отклонено. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

Если переговоры - не утка, то бразильский клуб в скором времени может разжиться тридцатью-сорока миллионами евро. Официально заявят, конечно, что они еще и приплатили Зене за своего игрока.

13:00

пестик

ЗАЧЕМ 14 МЛН ??? Дайте их Одувану и он сыграет центр/дефа !

07:28

Жорик Вартанов

тысяча чертей, 14 млн + миллиард кубометров газа

06:14

Lunatic Pride

Господи, да кому он нужен. Немного поартачатся, а потом и на 12 лямов согласятся.

01:45

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