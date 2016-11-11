"Сан-Паулу" отказался продавать защитника в "Зенит"

Бразильские СМИ сообщают, что "Зенит" вступил в переговоры с "Сан-Паулу" по поводу приобретения 23-летнего защитника Родригу Кайо. Первое предложение российского клуба, выразившего готовность заплатить за олимпийского чемпиона 14 миллионов евро, отклонено. (Александр БОБРОВ)