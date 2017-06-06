Самюэль Юмтити: "Барселона" интересуется Дембеле"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити подтвердил, что его клуб заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Усмане Дембеле. Юмтити готов помочь своему соотечественнику адаптироваться в Испании.

- Мы с Усманом хорошие друзья, и я знаю, что "Барселона" заинтересована в нем, - цитирует L'Equipe Юмтити. - Если он придет в команду, я буду приветствовать его с распростертыми объятиями. Если он захочет, я приючу его, он будет спать у меня, и я позабочусь о нем! Однако для начала нужно договориться клубам о трансфере.