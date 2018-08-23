"Сампдория" показала фото Серхио Рамоса в клубных цветах

"Сампдория" в англоязычном Твиттере опубликовала фотографию капитана "Реала" Серхио Рамоса. Защитник мадридцев на снимке изображен в рубашке цветов клуба из Генуи - черном, красном, синем и белом.

"Ребята, вы уверены, что трансферное окно закрыто? Серхио Рамос отлично смотрится в наших цветах", - говорится в подписи к фотографии.

Напомним, на Аппенинах летний период дозаявок завершился 17 августа.