"Сампдория" арендовала хавбека "Фиорентины" Сапонару

Полузащитник "Фиорентины" Риккардо Сапонара перешел в "Сампдорию" на правах аренды, информирует официальный сайт генуэзского клуба. Соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано на один сезон, после чего "Сампдория" сможет выкупить игрока.
📄 #Saponara è blucerchiato: temporaneo con opzione dalla @acffiorentina ➡️ https://t.co/JG5GwKadPy pic.twitter.com/5aCNGD8rB6– U.C. Sampdoria (@sampdoria) 17 августа 2018 г.
Сапонара выступал за "Фиорентину" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в составе "фиалок" и отметился 5 результативными передачами.
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