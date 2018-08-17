23:03 | Футбол — Трансферы

"Сампдория" арендовала хавбека "Фиорентины" Сапонару


Полузащитник "Фиорентины"  Риккардо Сапонара перешел в "Сампдорию" на правах аренды, информирует официальный сайт генуэзского клуба. Соглашение с 26-летним итальянцем рассчитано на один сезон, после чего "Сампдория" сможет выкупить игрока.

 

Сапонара выступал за "Фиорентину" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 20 матчей в составе "фиалок" и отметился 5 результативными передачами. 

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