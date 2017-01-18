15:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

Самарис отказался уходить из "Бенфики", несмотря на интерес "Зенита", "Сандерленда" и китайского клуба

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Полузащитник "Бенфики" Андреас Самарис отказался покидать португальский клуб, несмотря на предложение от трех клубов, утверждает Diario de noticias. По информации источника, португальцы были готовы продать 27-летнего грека, но тот решил повременить со сменой команды до лета.

"Зенит" предлагал за игрока 10 миллионов евро, а самому футболисту был предложен контракт с зарплатой в 2,7 миллиона евро за сезон. Также игроком интересовался "Сандерленд", а один из клубов Китая и вовсе был готов заплатить за Самариса 17 миллионов евро, но грек отклонил все предложения.

В текущем сезоне в составе "Бенфики" Самарис провел 17 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Материалы REN-TV

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