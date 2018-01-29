Сако перешел из "Вест Хэма" в "Ренн"

Нападающий "Вест Хэма" Диафра Сако перешел в "Ренн", сообщает пресс-служба французского клуба. Соглашение рассчитано на 2,5 года.
Красно-черные заплатят лондонцам 4,5 миллиона фунтов за трансфер 28-летнего игрока. Еще 3,5 миллиона фунтов будут предусмотрены в качестве различных бонусов.
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Сако провел 17 матчей и забил четыре гола.
[#MercatoSRFC] 🎙💬 Présentation officielle de Diafra #Sakho à la presse ce midi. #BienvenueDiafra 🔴⚫ pic.twitter.com/tJNnkAP5Ea– Stade Rennais F.C. (@staderennais) 29 января 2018 г.