Руй Патрисиу перешел в "Вулверхэмптон"

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу подписал четырехлетний контракт с английским "Вулверхэмптон Уондерерс", сообщает сайт "волков".
30-летний португалец последние 11 лет выступал за лиссабонский "Спортинг". В прошедшем сезоне он провел за клуб 56 матчей, в которых пропустил 48 мячей.
"Вулверхэмптон" по итогам прошедшего сезона вышел в английскую премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.
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Дополнительная информация
https://www.wolves.co.uk/news/first-team/20180618-wolves-complete-patricio-signing/