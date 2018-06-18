Руй Патрисиу перешел в "Вулверхэмптон"

Вратарь сборной Португалии Руй Патрисиу подписал четырехлетний контракт с английским "Вулверхэмптон Уондерерс", сообщает сайт "волков".

30-летний португалец последние 11 лет выступал за лиссабонский "Спортинг". В прошедшем сезоне он провел за клуб 56 матчей, в которых пропустил 48 мячей.

"Вулверхэмптон" по итогам прошедшего сезона вышел в английскую премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе.

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