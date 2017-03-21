Руни пожелал удачи Швайнштайгеру в "Чикаго"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни пожелал удачи в новой команде полузащитнику Бастиану Швайнштайгеру. Сегодня стало известно, что 32-летний немецкий футболист продолжит карьеру в клубе MLS "Чикаго". Контракт с командой будет подписан по схеме "1+1", а заработная плата составит порядка 4,5 миллиона долларов за год.

– Удачи, Бастиан, в следующей главе твоей карьеры, – написал Руни.

Напомним, что Швайнштайгер потерял место в основном составе "Юнайтед" после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. В этом сезоне он всего четыре раза выходил на поле в футболке английского клуба, три из которых – со скамейки запасных.