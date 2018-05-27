Руни близок к переходу в MLS

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни в ближайшее время может перейти в "Ди Си Юнайтед", выступающий в MLS. Как сообщает Mirror, 32-летний англичанин встречался с представителями американского клуба в Вашингтоне.

Он также имел 90-минутный телефонный разговор с главным тренером "Ди Си Юнайтед" Беном Олсеном. Факторами, усложняющими трансфер форварда, могут стать отсутствие главного тренера у "ирисок", а также семейные обстоятельства.

В минувшем сезоне Руни принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 11 голов.​