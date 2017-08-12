Руд Гуллит: "ПСЖ" получил Неймара, а "Барселона" - огромные деньги, поэтому все счастливы"

Экс-игрок сборной Голландии Руд Гуллит считает, что покупка "ПСЖ" нападающего Неймара за 222 миллиона евро оправданна. По его мнению, в данной ситуации все стороны сделки должны быть счастливы.

- Не думаю, что в мои дни клубы тратили меньше денег на трансферы, - цитирует Calciomercato Гуллита. - Я стоил около 10-12 миллиардов лир, Марко ван Бастен чуть меньше, потому что были сомнения относительно его физического состояния. Но если бы эти трансферы случились в наши дни, то мы стоили бы больших денег. Берлускони был предельно ясен - он хотел много потратить, чтобы выиграть все турниры за короткое время, многие критиковали его, но в конце концов он оказался прав. Тот, у кого есть деньги, диктует правила, тот, у кого есть игрок, может решить, удерживать игрока любой ценой или взять деньги. Обычно побеждает второй вариант.

222 миллионов евро, выплаченные за Неймара, это большая сумма, но таковы правила. В его контракте была прописана такая сумма отступных, поэтому, кто заплатил ее, тот и получил игрока. В конце концов, я думаю, что все счастливы: "ПСЖ" получил Неймара, а "Барселона" такую сумму денег, которую никогда не могла и подумать, что получит. Сам игрок, очевидно, теперь может жить в роскоши всю оставшуюся жизнь.