"Рубин" объявил о трансфере Могилевца

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Павла Могилевца. О сроке контракт с 25-летним футболистом не сообщается. Напомним, что Могилевец уже выступал за "Рубин" в 2014 году.

Ранее "СЭ" сообщал, что казанский клуб заплатит за игрока 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.

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