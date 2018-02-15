"Рубин" объявил о трансфере Могилевца

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Павла Могилевца. О сроке контракт с 25-летним футболистом не сообщается. Напомним, что Могилевец уже выступал за "Рубин" в 2014 году.
Ранее "СЭ" сообщал, что казанский клуб заплатит за игрока 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.
Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов
Дополнительная информация
http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7604-pavel-mogilevets-v-rubine
199
Один из порядочных игроков. Удачи.
18:48
баламошка
О таком помалкивать надо.
18:24
podnimitemneveki
На кой Паша пошел в Рубин на лавку?
18:12