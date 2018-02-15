16:08 | Футбол — Трансферы

"Рубин" объявил о трансфере Могилевца

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"Рубин" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Павла Могилевца. О сроке контракт с 25-летним футболистом не сообщается. Напомним, что Могилевец уже выступал за "Рубин" в 2014 году.

Ранее "СЭ" сообщал, что казанский клуб заплатит за игрока 2 миллиона евро. В нынешнем сезоне Могилевец в составе "Ростова" провел 14 матчей.

Набиуллин, Оздоев, Могилевец, Нобоа: подробности их трансферов

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/7604-pavel-mogilevets-v-rubine

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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199

Один из порядочных игроков. Удачи.

18:48

баламошка

О таком помалкивать надо.

18:24

podnimitemneveki

На кой Паша пошел в Рубин на лавку?

18:12

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