"Рубин" и "Стоук Сити" подтвердили трансфер Бауэра

Как и сообщал "СЭ", защитник Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити". Об этом одновременно сообщили официальные Твиттеры обоих клубов.

Игрок заключил контракт на 4,5 года, сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.

Мориц Бауэр перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Грассхоппера". В сезоне-2016/17 он провел 23 матча и отметился 4 передачами , а в текущем сезоне принял участие в 18 поединках в чемпионате и Кубке России. В сентябре 2017 года Бауэр дебютировал в сборной Австрии и на данный момент отыграл 4 поединка в составе национальной команды.