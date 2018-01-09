18:33 9 января | Футбол — Трансферы

"Рубин" и "Стоук Сити" подтвердили трансфер Бауэра

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Как и сообщал "СЭ", защитник  Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити". Об этом одновременно сообщили официальные Твиттеры обоих клубов. 

Игрок заключил контракт на 4,5 года, сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов. 

Мориц Бауэр перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Грассхоппера". В сезоне-2016/17 он провел 23 матча и отметился 4 передачами , а в текущем сезоне принял участие в 18 поединках в чемпионате и Кубке России. В сентябре 2017 года Бауэр дебютировал в сборной Австрии и на данный момент отыграл 4 поединка в составе национальной команды.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Вопреки

клад555 Умник... А что же он при Грасии в сборную не попал, а после прихода Бердыева, начав окучивать всю бровку в "Рубине", через два месяца, показал совершенно другой уровень и сборником стал - почитай вью тренерского штаба сборной, прежде чем что-то доказывать. Будь здоров

23:55 9 января

kovaron

Сток Сити для начала бы тренером обзавелся

22:23 9 января

клад555

Вопреки не чуди.Его Грасия брал и он сразу был лучшим из всей кучи легов.Бердыев при чем здесь?

21:27 9 января

Dzhan1328

Единственного сильного лега Рубин продал,остался сброд.

19:30 9 января

Вопреки

Как только игрок попадает к Бердыеву под крыло, через полгода уже в сборной и теперь уже в АПЛ... Это для тех, оголтелых критиканов, отрицающих факты... А сколько сборников сделал этот тренер из ростовских игроков, все помнят...И как их коршуны из Питера сразу прибрали, пользуясь адм. ресурсом и не мерянным баблом. Удачи Бауэру и спасибо Бердыеву за качественную работу. Ждем новых сборников из "Рубина"

19:18 9 января

Artorixus

Вот как делается трансфер, без шума и пыли Рубиновые взяли и продали ненужного им игрока. А то здесь неделями перетирают все кому не лень куда и за сколько перейдёт тот же Зе или Смол с дядюшкой Дзю.

19:10 9 января