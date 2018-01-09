"Рубин" и "Стоук Сити" подтвердили трансфер Бауэра

Как и сообщал "СЭ", защитник Мориц Бауэр перешел из "Рубина" в "Стоук Сити". Об этом одновременно сообщили официальные Твиттеры обоих клубов.
Игрок заключил контракт на 4,5 года, сделка оценивается примерно в 5 миллионов фунтов.
Мориц Бауэр перешел в "Рубин" летом 2016 года из "Грассхоппера". В сезоне-2016/17 он провел 23 матча и отметился 4 передачами , а в текущем сезоне принял участие в 18 поединках в чемпионате и Кубке России. В сентябре 2017 года Бауэр дебютировал в сборной Австрии и на данный момент отыграл 4 поединка в составе национальной команды.
🖊️ #SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz 🔴⚪️ pic.twitter.com/uOka5I5655– Stoke City FC (@stokecity) 9 января 2018 г.
Мориц Бауэр ➡️ @stokecity– "Рубин" Казань (@fcrk) 9 января 2018 г.
Спасибо за все!
Рәхмәт!
Danke!#НашРубин #FCRK #СпасибоМориц pic.twitter.com/xz88DWhcZQ
Вопреки
клад555 Умник... А что же он при Грасии в сборную не попал, а после прихода Бердыева, начав окучивать всю бровку в "Рубине", через два месяца, показал совершенно другой уровень и сборником стал - почитай вью тренерского штаба сборной, прежде чем что-то доказывать. Будь здоров
23:55 9 января
kovaron
Сток Сити для начала бы тренером обзавелся
22:23 9 января
клад555
Вопреки не чуди.Его Грасия брал и он сразу был лучшим из всей кучи легов.Бердыев при чем здесь?
21:27 9 января
Dzhan1328
Единственного сильного лега Рубин продал,остался сброд.
19:30 9 января
Вопреки
Как только игрок попадает к Бердыеву под крыло, через полгода уже в сборной и теперь уже в АПЛ... Это для тех, оголтелых критиканов, отрицающих факты... А сколько сборников сделал этот тренер из ростовских игроков, все помнят...И как их коршуны из Питера сразу прибрали, пользуясь адм. ресурсом и не мерянным баблом. Удачи Бауэру и спасибо Бердыеву за качественную работу. Ждем новых сборников из "Рубина"
19:18 9 января
Artorixus
Вот как делается трансфер, без шума и пыли Рубиновые взяли и продали ненужного им игрока. А то здесь неделями перетирают все кому не лень куда и за сколько перейдёт тот же Зе или Смол с дядюшкой Дзю.
19:10 9 января