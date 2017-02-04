"Рубин" и "Анжи" могут приобрести полузащитника "Немана"

"Рубин" может приобрести полузащитника "Немана" и сборной Белоруссии Павла Савицкого, сообщает Tribuna.com. Как отмечает издание, в России к 22-летнему игроку, помимо казанцев, проявляет интерес и "Анжи". В текущем сезоне Савицкий провел 25 матчей в чемпионате и забил 6 мячей.

– Были варианты с турецкими, израильскими клубами, – цитирует Tribuna отца футболиста Олега Савицкого. – Сейчас Павлом интересуется "Заря". Переговоры с этой командой еще ведутся. К сыну продолжает проявлять интерес клуб из РФПЛ. Озвучивать название команды не стану, но есть возможность, что этот клуб выкупит права на Пашу. Что касается белорусских команд, им интересовался "Шахтер". Клуб предлагал очень хорошие деньги, но "Неман" не согласился. Хотя сам Павел был не против переехать в Солигорск.