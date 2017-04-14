"Рубин" близок к приобретению игрока сборной Эквадора

Полузащитник сборной Эквадора и мексиканского клуба "Крус Асуль" Жоао Рохас может продолжить карьеру в "Рубине", сообщает "Р-Спорт". 27-летний футболист может перебраться в казанский клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что уже начались переговоры между сторонами. Рохас играет за "Крус Асуль" с 2013 года, за это время он провел в футболке клуба 115 матчей, в которых забил 20 мячей. Также на его счету 33 встречи и два гола за национальную команду.