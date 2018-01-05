"Рубин" арендовал Подберезкина до конца сезона

"Рубин" в своем Твиттере подтвердил, что медицинский осмотр с командой проходит полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин. 25-летний футболист будет играть за казанский клуб до конца текущего сезона на правах аренды.
Напомним, что Подберезкин в этом сезоне провел 10 матчей в чемпионате России. За "Краснодар" он играет с 2016 года.
С нами полузащитник Вячеслав Подберёзкин, который будет выступать за #fcrk на правах аренды pic.twitter.com/BGxjgsQrfp– "Рубин" Казань (@fcrk) 5 января 2018 г.
kovaron
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