"Рубин" арендовал Подберезкина до конца сезона

"Рубин" в своем Твиттере подтвердил, что медицинский осмотр с командой проходит полузащитник "Краснодара" Вячеслав Подберезкин. 25-летний футболист будет играть за казанский клуб до конца текущего сезона на правах аренды.

Напомним, что Подберезкин в этом сезоне провел 10 матчей в чемпионате России. За "Краснодар" он играет с 2016 года.