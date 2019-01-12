"Ростов" подписал контракт с хавбеком сборной Казахстана

"Ростов" подписал контракт с полузащитником "Астаны" и сборной Казахстана Бактиером Зайнутдиновым, сообщает официальный сайт российской команды.
Бактиер начал карьеру в клубе "Тараз" из одноименного города. В 2018-м году перешел в "Астану", оформив в первом же матче за новую команду хет-трик. Минувшей осенью сыграл 6 матчей в Лиге Европы УЕФА и забил один мяч. Также Зайнутдинов провел 6 матчей за сборную Казахстана во встречах Лиги наций УЕФА где сумел отличиться однажды. Бактиер признавался лучшим молодым игроком чемпионата в 2017-м году, а также "Открытием сезона".
В последнем сезоне Зайнутдинов сыграл за "Астану" 35 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал две голевые передачи.
⚡⚡⚡– Football Club Rostov (@rostovfc) 12 января 2019 г.
Бактиёр Зайнутдинов – игрок "Ростова"
20-летний полузащитник сборной Казахстана подписал контракт с нашим клубом.
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