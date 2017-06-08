"Ростов" объявил о трансфере Вилюша

"Ростов" в своем Твиттере объявил о трансфере польского защитника Мацея Вилюша. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.
С 2014 года Вилюш выступал в составе "Леха", провел 41 матч и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре встречи за сборную Польши. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.
Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Мацей Вилюш – игрок "Ростова"!– Football Club Rostov (@rostovfc) 8 июня 2017 г.
Контракт заключен на три года.#мыростов pic.twitter.com/4b9LLxOorx
ser958
У КББ "Ростов"-вторая после "Рубина" команда,где после его ухода остаётся только "пепел" и название......а защитник из Польши может и не плохой-время покажет.....
19:43
Спринт
ФК "Ростов" перестал быть боеспособным даже на средненьком российском уровне. Команда разбегается, ну а назначение Кучука это плевок всем ростовским болельщикам. Жаль, что потеряли самобытную команду, которую сейчас ждет судьба "Кубани".
19:17