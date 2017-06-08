18:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Ростов" объявил о трансфере Вилюша

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"Ростов" в своем Твиттере объявил о трансфере польского защитника Мацея Вилюша. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.

С 2014 года Вилюш выступал в составе "Леха", провел 41 матч и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре встречи за сборную Польши. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ser958

У КББ "Ростов"-вторая после "Рубина" команда,где после его ухода остаётся только "пепел" и название......а защитник из Польши может и не плохой-время покажет.....

19:43

Спринт

ФК "Ростов" перестал быть боеспособным даже на средненьком российском уровне. Команда разбегается, ну а назначение Кучука это плевок всем ростовским болельщикам. Жаль, что потеряли самобытную команду, которую сейчас ждет судьба "Кубани".

19:17