"Ростов" объявил о трансфере Вилюша

"Ростов" в своем Твиттере объявил о трансфере польского защитника Мацея Вилюша. Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на три года.

С 2014 года Вилюш выступал в составе "Леха", провел 41 матч и отдал голевую передачу. Также на его счету четыре встречи за сборную Польши. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона "Ростов" занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.