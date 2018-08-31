"Ростов" объявил о переходе Кьяртанссона

"Ростов" подписал контракт с нападающим тель-авивского "Маккаби" и сборной Исландии Видаром Кьяртанссоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение подписано на четыре года. Другие детали сделки не разглашаются.

Ранее "СЭ" сообщал, что предполагаемая стоимость сделки составляет 2.5 миллиона евро. Зарплата игрока должна составить 650 тысяч евро за сезон.

Ранее Кьяртанссон выступал за исландские клубы, норвежскую "Валеренгу", китайский "Тцяньсу" и шведский "Мальме". В карьере на клубном уровне провел 351 игру и забил 186 мячей. В сборной Исландии отыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола.