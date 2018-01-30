Российские клубы в 2017 году на продажах футболистов заработали в два раза меньше, чем в 2016-м

За 2017 календарный год российские клубы продали игроков на общую сумму 88 миллионов долларов, в то время как в 2016 эта цифра была на 52 процента больше, сообщает пресс-служба ФИФА. В рейтинге суммарного заработка от продаж футболистов Россия занимает 13-е место. Лидирует Испания, где команды заработали 840,4 миллиона долларов.

Тем не менее затраты на трансферы у российских команд выросли на 30,7 процента по сравнению с 2016 годом и составили 150 миллионов долларов. Больше всего потратили англичане – 1,64 миллиарда долларов. Суммарные расходы всех клубов в мире на переходы футболистов составили 6,37 миллиарда долларов (на 32,7 процента больше, чем в 2016 году).