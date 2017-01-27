Российские клубы в 2016 году потратили на трансферы более 114 миллионов долларов

Российские футбольные клубы в 2016 году потратили на подписание новых игроков 114,1 миллиона долларов, информирует пресс-служба ФИФА. Это на 383 процента больше, чем в 2015 году.

Расходы всех клубов мира на трансферы составили 4,79 миллиарда долларов, что превысило показатель позапрошлого года на 14,3 процента. Большую часть из них составляют переходы в европейские клубы - 3,93 миллиарда, что больше на 11,5 процента, чем в 2015-м.

Всего в минувшем году состоялся 14591 переход. Отмечается, что 869 сделок были произведены между клубами стран, которые раньше не заключали подобные сделки между собой.