Роналду с детства мечтал сыграть за "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что всегда хотел играть в этой команде. Португалец перешел в Турин летом после 9 лет в "Реале".

- "Ювентус" - великий клуб. С детства наблюдал за командой и мечтал однажды сыграть за нее, - приводит Football Italia слова Роналду. - Теперь я здесь. Не могу точно назвать момент, когда принял решение о переходе. В Лиге чемпионов мы играли с "Юве", я забил гол и увидел, что весь стадион аплодирует мне. Это было невероятно чувство. С тех пор команда стала нравиться мне еще больше. Не скажу, что этот момент был ключевым, но это важная деталь.