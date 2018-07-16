Роналду объяснил, почему выбрал "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что считает туринский клуб одним из лучших в мире. 33-летний португалец подписал с "бьянконери" 4-летний контракт 10 июля.

- Я выбрал "Ювентус", поскольку это один из лучших клубов в мире, - сказал Роналду на пресс-конференции. - Мои друзья говорили, что он подходит мне. Мне было просто принять это решение, учитывая мощь и масштабы клуба. У "Ювентуса" превосходное руководство и главный тренер.

Ранее Роналду выступал за "Реал". В составе мадридского клуба он дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.