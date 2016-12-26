08:13 | ФУТБОЛ — Трансферы

Роналдинью: "Барселона" интересуется Коутинью"

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Экс-нападающий "Барселоны" Роналдинью рассказал об интересе своего бывшего клуба к хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутинью. Также он отметил, что 24-летний бразилец является одним из лучших игроков в этом сезоне.

- Надеюсь, когда Коутинью вернется после травмы, то он будет продолжать демонстрировать ту форму, что у него была в этом сезоне, - цитирует Sun Роналдинью. - Он был одним из выдающихся игроков в Европе в этом сезоне, и я знаю, что в "Барселоне" следят за ним. "Ливерпуль" надеется удержать его, они построили команду вокруг него. Но когда играешь на таком уровне, то всегда есть интерес.

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