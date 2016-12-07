16:05 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ромулу с агентами отправился в Бразилию на переговоры с "Фламенго"

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Полузащитник "Спартака" Ромулу вместе со своими агентами отправился в Рио-де-Жанейро, сообщает Futnet. На родине 26-летний хавбек планирует провести переговоры с "Фламенго". В июне следующего года у бразильца истекает контракт со "Спартаком", поэтому он имеет право уже в январе подписать предварительное соглашение с другим клубом. Отмечается, что руководство "Фламенго" уже одобрило кандидатуру полузащитника красно-белых. Тем не менее, к Ромулу есть интерес со стороны и других клубов Бразилии.

В текущем сезоне бразильский полузащитник сыграл в 10 матчах во всех турнирах и отметился 2 голевыми передачами. Напомним, в "Спартак" футболист перебрался в 2012 году из "Васку да Гама".

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