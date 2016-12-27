Ромеу хотел бы вернуться в "Барселону"

Полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу признался, что рассмотрел бы вариант с возвращением в "Барселону". Однако 25-летний испанец понимает, что каталонцам сейчас не нужны новые полузащитники. Напомним, футболист в 2011 году покинул стан каталонцев, воспитанником которых является.

- Я фанат "Барселоны", и всегда буду благодарен этому клубу, - цитирует Mundo Deportivo Ромеу. - Если получу от каталонцев предложение, то оценю его, конечно. Посмотрю на условия и причины, почему они хотят меня вернуть. "Барса" имеет в составе лучших полузащитников, поэтому сомневаюсь, что в нынешней ситуации им нужны игроки в центр поля.