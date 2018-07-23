Роман Зобнин: "Никаких предложений о трансфере не было и нет"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин заявил, что не получал никаких предложений о трансфере. Он также добавил, что когда-нибудь хотел бы поиграть в английском или немецком чемпионате.

- Вы заявили, что из "Спартака" никуда не уходите. Шумиха о возможном трансфере не давила?

- А какая шумиха? У меня никаких предложений не было и нет. Все это только слухи. Никакой конкретики не было.

- Но в целом вы не против поиграть в Европе?

- Конечно, хочу. Англия и Германия мне подошли бы по стилю. Все будет зависеть от меня. Дай бог выйдем в Лигу чемпионов, это возможность себя проявить.

- Леонид Федун сказал, что у "Спартака" перебор игроков. Вы так не считаете?

- (улыбается) Я ничего не считаю. Спросите у Федуна, не мне отвечать на такой вопрос.

- Еще Федун сказал, что ждет от "Спартака" праздника в новом сезоне. Какой праздник вы готовы ему подарить?

- Конечно, первое место. И выход в Лигу чемпионов. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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