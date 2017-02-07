Роман Шишкин: "Шалимов ясно дал понять, что меня попробуют в трех амплуа"

Новичок "Краснодара" Роман Шишкин подчеркнул в интервью "СЭ", что главный тренер команды Игорь Шалимов будет пробовать его в нескольких амплуа. Он подчеркнул, что с возрастом ему стало легче перестраиваться.

– Игорь Шалимов в дебютном матче поставил вас в опорную зону. Обсуждая трансфер, вы говорили о том, где будете играть?

– На переговорах обсуждали тему мельком – речь шла о том, что я в принципе могу действовать на разных позициях. А вот уже после подписания состоялся разговор с Шалимовым. Он ясно дал понять, что меня попробуют даже не в двух, а в трех амплуа.

– Еще и в центре обороны?

– Да. Так что сюрпризом тренерское решение не стало. Кстати, в детстве я начинал как центральный защитник. А в дубле "Спартака" нередко выходил опорником. Понятно, это немножко другая работа, более монотонная, требует большего объема и видения поля, нужно постоянно отбирать мячи и начинать атаки. Но мне 30 лет – если раньше было проблематично перестраиваться, то с возрастом и опытом привык. (Дмитрий СИМОНОВ)

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