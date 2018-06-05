Роман Широков: "Пока "Динамо" намерено расстаться только с Зотовым"

Экс-капитан сборной России Роман Широков, назначенный заместителем гендиректора московского "Динамо" по спортивным вопросам, в интервью "СЭ" обозначил задачи на новой должности и поделился мнением по актуальным вопросам.

– Каков круг ваших обязанностей?

– Я буду готовить предложения по комплектованию всех команд футбольного клуба – первой, молодежной и, конечно, академии. Также на мне лежит задача по формированию стратегии развития "Динамо", как на текущий момент, так и на долгосрочный период. А окончательные решения принимает, конечно, руководство клуба, конкретно – генеральный директор.

– Как будет происходить взаимодействие и согласование трансферных целей с главным тренером?

– Очень просто. Главный тренер определяет те позиции, которые необходимо усилить, и соответственно этим требованиям будет осуществляться поиск достойных кандидатов.

– Как клуб намерен вписываться в финансовый fair play?

– Я только-только приступил к исполнению своих обязанностей и мне еще предстоит детально ознакомиться со всеми нюансами, в числе которых и ситуация с финансовым fair play. Мне кажется, что у такого клуба, как "Динамо" должно быть в этом вопросе все в порядке.

– Селекционная кампания будет вестись под задачу попасть в еврокубки, финишировать в середине таблицы или остаться в РФПЛ?

– Селекция будет вестись согласно задачам. Официально цели на сезон будут объявлены позже, но могу сказать, что они будут довольно амбициозны!

– Каков бюджет на селекцию?

– Он соответствует поставленным задачам.

– С кем из игроков клуб планирует расстаться?

– Пока речь идет только об Александре Зотове.

После окончания карьеры футболиста 36-летний Широков был советником министра спорта Московской области и председателя ВФСО "Динамо" по футбольным вопросам. (Евгений БЕЛОУСОВ)