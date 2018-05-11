Роман Бабаев: "Полной ясности на следующий сезон нет. С игроками ведутся переговоры"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что армейцы постараются заменить игроков, которые, возможно, покинут команду. По его словам, с футболистами ведутся переговоры.
– В каком составе команда встретит следующий сезон, который начнется уже в июле?
– Полной ясности на этот счет пока нет. С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде. В любом случае, это жизнь, как говорится, ничто не вечно под луной. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть. Команду покидали очень важные игроки, например, Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Расмус Эльм, Сейду Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты. Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения.
– Очень может быть, что в межсезонье практически полностью сменится центр обороны.
– Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба. Всё это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель "пропущенные мячи" у нашей команды. Разумеется, здесь и огромная заслуга Игоря Акинфеева. Наш капитан – сильнейший вратарь России и один из лучших в Европе – нередко нас выручает. С другой стороны, как известно, один в поле не воин. Наши опытные защитники по-прежнему демонстрируют высокое мастерство.
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/roman-babaev-komanda-dostoyno-spravilas-s-igroy-na-dva-fronta/
Serenky25
Березуцкие и Игнашевич заканчивают. Головина продадут. Вернблум уезжает. Дзагоев стеклянный. Васин до травмы был не Мальдини. Кто будет играть?
19:39
КОТЛИН
Вот такие в нашем футболе директоры клубов. К сезону надо готовиться, а он ясности ждет. Контракты давно надо было подписать с теми, кого хотите оставить. Новых уже подобрать тоже. Если действительно он так сказал, то он просто чудак!
19:35