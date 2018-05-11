Роман Бабаев: "Полной ясности на следующий сезон нет. С игроками ведутся переговоры"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью клубной пресс-службе отметил, что армейцы постараются заменить игроков, которые, возможно, покинут команду. По его словам, с футболистами ведутся переговоры.

– В каком составе команда встретит следующий сезон, который начнется уже в июле?

– Полной ясности на этот счет пока нет. С футболистами, у которых заканчиваются контракты, ведутся переговоры. Безусловно, у нас есть варианты на самые разные случаи. Посмотрим, кто останется в команде. В любом случае, это жизнь, как говорится, ничто не вечно под луной. Если кто-то решит уйти, значит, так тому и быть. Команду покидали очень важные игроки, например, Даниэл Карвальо, Вагнер Лав, Жо, Расмус Эльм, Сейду Думбия и так далее. Всякий раз мы находили альтернативные варианты. Безусловно, мы надеемся, что хотя бы часть игроков продлит соглашения.



– Очень может быть, что в межсезонье практически полностью сменится центр обороны.

– Конечно, это нас беспокоит. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич много лет верой и правдой защищали цвета клуба. Всё это время команда достойно выступала, в том числе и благодаря их сплоченности и патриотизму. Достаточно взглянуть на показатель "пропущенные мячи" у нашей команды. Разумеется, здесь и огромная заслуга Игоря Акинфеева. Наш капитан – сильнейший вратарь России и один из лучших в Европе – нередко нас выручает. С другой стороны, как известно, один в поле не воин. Наши опытные защитники по-прежнему демонстрируют высокое мастерство.