Роман Бабаев: "ЦСКА ищет игрока в защиту и в нападение"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" отметил, что клуб ведет трансферную работу с учетом того, что команде предстоит стартовать в отборочном турнире Лиги чемпионов. По его словам, армейцам нужно усилить позиции в защите и в нападении.

– Летом ЦСКА купит кого-нибудь дороже миллиона евро?

– Не готов сейчас сказать. Работа ведется. Нам однозначно нужно укрепить команду с учетом того, что предстоит выступать в отборе Лиги чемпионов. Наша селекция будет зависеть от многих факторов.

– Какие позиции нужно усилить?

– В идеале – две. Пока без конкретики. Ищем игрока в защиту и в нападение. (Виталий АРАПЕТОВ, Дмитрий СИМОНОВ)

Полное интервью Ромна Бабаева