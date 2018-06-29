"Рома" включилась в борьбу за Видаля, которым интересовался "Локомотив"

"Рома" заинтересована в приобретении защитника "Барселоны" Алейша Видаля, сообщает Sky Sport Italia. Агент игрока на этой неделе прилетал в Италию, чтобы провести переговоры. Испанец будет приобретен на замену Алессандро Флоренци, если тот покинет клуб.

Напомним, ранее интерес к Видалю проявляли "Локомотив", "Интер", "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал"​. В минувшем сезоне Видаль провел 15 матчей за "Барселону" в чемпионате Испании, отметившись одним голом и двумя передачами.