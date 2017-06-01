"Рома" просит у "Интера" более 40 миллионов евро за Рюдигера

По информации La Repubblica, "Интер" и "Рома" почти согласовали условия трансфера защитника Антонио Рюдигера. Миланский клуб договорился с футболистом по личному контракту, по которому игрок будет получать 3 миллиона евро в течение пяти лет.

Однако римлян не устраивает сумма в 40 миллионов евро за футболиста, "Рома" хочет получить за него больше. Ранее сообщалось, что нынешний наставник клуба из Рима Лучано Спаллетти может оказаться в "Интере".

В этом сезоне 24-летний футболист провел 36 матчей в клубных турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 передачи. Всего за "Рому" на его счету 72 матча и два года. Ранее он выступал за "Штутгарт".