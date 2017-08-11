"Рома" постарается заполучить Промеса, если не подпишет Махреза

Вингер "Спартака" Квинси Промес этим летом может перебраться в чемпионат Италии. По информации Il Messaggero, "Рома" готова вступить в переговоры по 25-летнему голландцу.

Тем не менее, приоритетным вариантом для римского клуба остается полузащитник "Лестера" Рияд Махрез. Если же не удастся договориться по игроку сборной Алжира, тогда "Рома" переключится на Промеса. Текущий контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до 2021 года.

В текущем сезоне Промес, выступающий за красно-белых с 2014 года, сыграл в 6 матчах, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.