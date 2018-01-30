"Рома" попробует приобрести Блинда после продажи Эмерсона

"Рома" заинтересована в приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинда, сообщает Football Italia. В ближайшее время итальянский клуб сделает запрос по трансферу 27-летнего футболиста.

Отмечается, что голландец должен будет заменить Эмерсона, который в ближайшее время официально станет игроком "Челси". Сам Блинд заинтересован в смене клуба, так как недоволен количеством игрового времени в "Юнайтед".

В этом сезоне Блинд провел пять матчей в чемпионате Англии. Всего за клуб он провел 139 игр, в которых забил 6 мячей и сделал 10 результативных передач.