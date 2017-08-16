03:48 | Футбол — Трансферы

"Рома" переключилась на Промеса и Мунира

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"Рома" после того, как не смогла договориться с "Лестером" по трансферу Рияда Махреза, начала работу над альтернативными вариантами. Как сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб начал вести работу над подписанием Мунира Эль-Хаддади из "Барселоны" и Квинси Промеса из "Спартака"

Также "Рома" заинтересована в Хуане Куадрадо из "Ювентуса", но шансы договориться с туринцами крайне малы.

Напомним, римляне предлагали "Лестеру" за Рияда Махреза около 37 миллионов евро, но получили отказ.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Комбарика впарим им по дешёвке вместо Промеса... За 18 лямов... Хрен с ним, за 17,5

04:11