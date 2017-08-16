"Рома" переключилась на Промеса и Мунира

"Рома" после того, как не смогла договориться с "Лестером" по трансферу Рияда Махреза, начала работу над альтернативными вариантами. Как сообщает сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, римский клуб начал вести работу над подписанием Мунира Эль-Хаддади из "Барселоны" и Квинси Промеса из "Спартака".

Также "Рома" заинтересована в Хуане Куадрадо из "Ювентуса", но шансы договориться с туринцами крайне малы.

Напомним, римляне предлагали "Лестеру" за Рияда Махреза около 37 миллионов евро, но получили отказ.