"Рома" отказалась от подписания Махреза

Руководство "Ромы" не сумело достичь соглашения с "Лестером" о переходе полузащитника Рияда Махреза, утверждает Football Italia. Клубы вели переговоры, но не договорились о сумме перехода.

Римляне были готовы заплатить 35 миллионов евро. В свою очередь, "лисы" хотели выручить 44 миллиона, что не устроило "волков".

По данным СМИ, ранее Махрез, выступающий за английский клуб с 2014 года, просил отпустить его. В минувшем, постчемпионском сезоне хавбек провел в составе "лис" 48 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 голевых передач.

Ранее сообщалось, что в случае провала сделки по футболисту "Лестера" римский клуб переключит свое внимание на форварда "Спартака" Квинси Промеса.