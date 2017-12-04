"Рома" намерена зимой приобрести хавбека "Реала"

Полузащитник "Реала" Дани Себальос может в январе перейти в "Рому", сообщает Il Posticipo. По информации источника, на трансфере 21-летнего игрока настаивает спортивный директор римлян Мончи.
Также отмечается, что испанец в 2013 году опубликовал пост на своей странице в Твиттере с поддержкой итальянского клуба в матче против "Лацио".
Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Себальос провел восемь матчей и забил два гола.
Goooooooooool de bazaretiiiii a pase de totti roma 1 lazio 0– Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 22 сентября 2013 г.