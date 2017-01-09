16:20 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Рома" может арендовать Халиловича у "Гамбурга"

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"Рома" рассматривает вариант с арендой хорватского полузащитника "Гамбурга" Алена Халиловича до конца сезона, сообщает Football Italia. Ранее руководство немецкого клуба разрешило 20-летнему футболисту вести переговоры с другими командами. В текущем сезоне футболист провел 6 матчей в чемпионате Германии.

Халилович рассматривается как замена полузащитнику Мохамеду Салаху, который в ближайшее время отправится на матчи сборной Египта на Кубке африканских наций, который пройдет с 15 января по 5 февраля. Ранее Халилович выступал за "Барселону Б", хихонский "Спортинг" и загребское "Динамо".

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Материалы REN-TV

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