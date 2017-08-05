"Рома" готова выкупить Махреза за 35 миллионов евро

"Рома" не оставляет попыток заполучить полузащитника "Лестера" Рияда Махреза. Римляне планируют взять 26-летнего футболиста в аренду с обязательным правом выкупа, информирует Gazzeta dello Sport. На трансфер хавбека "волки" выделят 35 миллионов евро, которые будут переведены англичанам несколькими траншами.

Ранее появлялась информация о том, что "Лестер" отказался продавать Махреза в "Рому". Отметим, что игрок выступает за "Лестер" с 2013 года. За это время он провел в составе "лис" 138 матчей, забив 35 голов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2019/20.