21:39 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Рома" арендовала Гренье до конца сезона

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"Рома" на своем сайте объявила о переходе французского полузащитника Клемана Гренье. Итальянский клуб арендовал 26-летнего футболиста у "Лиона" с правом выкупа. Ранее сообщалось, что сумма выкупа француза составит порядка 3,5 миллиона евро.

В новой команде Гренье будет выступать под седьмым номером. Француз является воспитанником "Лиона" и выступает за главную команду с 2009 года. Всего за клуб он провел 152 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 28 передач.

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Материалы REN-TV

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