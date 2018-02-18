Роберто Манчини: "После завершения контракта с "Зенитом" мне бы хотелось тренировать сборную Италии"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини отметил, что не готов разговаривать о работе в сборной Италии до завершения контракта с питерским клубом. Итальянец возглавил команду 1 июня 2017 года, соглашение рассчитано на 3 сезона.

- Сборная Италии? Я уже говорил, что после завершения контракта с "Зенитом" мне хотелось бы тренировать сборную, - приводит fcinter1908.it слова Манчини. - На этом все. Если бы у меня была такая возможность сегодя, то, безусловно, можно было бы ее рассмотреть.

Впечатления от работы в "Зените"? Это новый опыт. Команда сильно изменилась, но сезон проходит хорошо. У нас был спад в последние месяцы, потому что мы играли по четвергам, а в воскресенье не могли делать замен в составе. У нас осталось десять матчей, постараемся догнать "Локомотив".

Напомним, 2 февраля стало известно, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, являющийся главным кандидатом на эту должность, обсудил перспективы сотрудничества с FIGC. По данным итальянской прессы, на пост главного тренера сборной Италии также претендуют Антонио Конте, Карло Анчелотти и Клаудио Раньери.