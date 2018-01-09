Роберто Манчини: "Не думаю, что Кришито уйдет из "Зенита" в январе"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что клуб не планирует продавать защитника Доменико Кришито в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что итальянский футболист может продолжить карьеру в "Интере" или "Наполи", также им заинтересованы клубы Турции.

– Не думаю, что Кришито покинет команду в январе, – цитирует La Gazzetta dello Sport Манчини. – Он отличный парень и справляется со своими обязанностями. В чемпионате у нас дела идут хорошо. Мы начали хорошо, потом начался спад, но мы идем на второй строчке и надеемся догнать "Локомотив".

Напомним, что 31-летний футболист играет за "Зенит" с 2011 года. За это время он провел 213 матчей за петербургскую команду, забил 18 мячей и сделал 28 результативных передач.