Роберт Левандовски: "Не хочу вечно играть в одном чемпионате"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски заявил, что не собирается проводить всю карьеру в одном чемпионате. 29-летний поляк с 2010 года выступает в бундеслиге.

- Я говорил раньше и повторю снова: не хочу вечно выступать в одном чемпионате, но пока ничего не могу сказать о своем будущем, - приводит слова форварда The Players' Tribune. - Уверен, что буду играть еще много лет, если не получу травму.

Ранее сообщалось, что в переходе поляка заинтересован "Ювентус".

В настоящий момент Левандовски выступает в составе сборной Польши на чемпионате мира. Сегодня его команде предстоит встретиться с Колумбией.

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