Роберт Фернандес: "Барселона" представит еще одного новичка до конца месяца"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес ожидает, что клуб еще подпишет до закрытия трансферного окна одного или двух игроков. Вчера состоялась официальная презентация Усмана Дембеле​ в качестве игрока сине-гранатовых.

- Мы надеемся представить еще одного новичка до конца месяца, - цитирует Independent Фернандеса. - Мое намерение состоит в том, чтобы был подписан еще один игрок или, может быть, два, если возможно. Но я не буду называть имена, но клуб работает над возможностью подписания новых игроков.