11:00 | ФУТБОЛ — Трансферы

Робер Пирес: "Мбаппе нет необходимости сейчас переходить в "Реал"

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Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес посоветовал нападающему "Монако" Кильяну Мбаппене переходить в "Реал". Ранее вероятность трансфера 18-летнего форварда допустил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

– "Реал"? Если бы я мог посоветовать что-то Кильяну, то сказал бы ему задержаться в "Монако" как минимум на еще два сезона, – цитирует Sky Sports Пиреса. – Понятно, что испанский клуб – один из самых больших в мире, но сейчас Мбаппе нет необходимости туда переходить. В "Монако" его дела складываются отлично.

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Материалы REN-TV

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