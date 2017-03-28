Робер Пирес: "Мбаппе нет необходимости сейчас переходить в "Реал"

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес посоветовал нападающему "Монако" Кильяну Мбаппене переходить в "Реал". Ранее вероятность трансфера 18-летнего форварда допустил президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

– "Реал"? Если бы я мог посоветовать что-то Кильяну, то сказал бы ему задержаться в "Монако" как минимум на еще два сезона, – цитирует Sky Sports Пиреса. – Понятно, что испанский клуб – один из самых больших в мире, но сейчас Мбаппе нет необходимости туда переходить. В "Монако" его дела складываются отлично.